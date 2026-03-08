Ginnastica artistica Coppa del Mondo Baku | Barzasi quarta alla trave Finiguerra sesta – Highlights su Volare TV

Nella seconda giornata di finali della tappa di Coppa del Mondo a Baku, le ginnaste italiane hanno ottenuto ottimi risultati. La ginnasta Barzasi si è piazzata quarta alla trave, mentre Finiguerra si è classificata sesta. I momenti più significativi sono stati trasmessi su Volare TV, offrendo uno sguardo sulle esibizioni delle atlete italiane durante la competizione.

Nella seconda giornata di finali della tappa di World Cup in Azerbaijan le azzurre sfiorano il podio alla trave. Doppietta Okamura. Successi anche per Chepurnyi al volteggio, Inanov al cavallo con maniglie e Tang alla sbarra. Finali rivedibili su Volare TV. Si è conclusa a Baku la seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica. Dopo il quinto posto conquistato da Salvatore Maresca agli anelli nella prima giornata di finali, l’Italia si è presentata nell’ultimo atto della competizione con Chiara Barzasi e Angelica Finiguerra nella finale alla trave, senza però riuscire a salire sul podio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it Coppa del Mondo di ginnastica artistica: Finiguerra e Barzasi in finale alla trave a BakuLe due azzurre superano le qualificazioni nella tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan e torneranno in pedana domenica 8 marzo per la finale. Ginnastica artistica, Finiguerra e Barzasi in finale di Coppa del Mondo. Macchini non strabiliaSeconda giornata di qualificazioni a Baku (Azerbaijan) dove va in scena una tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica. Tutto quello che riguarda Ginnastica artistica Coppa del Mondo.... Temi più discussi: Artistica, World Cup 2026: quanta Italia a Baku!; Baku - Maresca tuona agli anelli e prepara i fulmini per la finale di sabato. Gli altri azzurri cercano un posto al Sole; Ginnastica artistica, Salvatore Maresca si distingue nella finale di Coppa del Mondo. Nemour show da over 15; Emma Puato e le altre dell'Artistica 81, vita da ginnaste. Ginnastica artistica, Barzasi vicina al podio in Coppa del Mondo. Doppietta Okamura, Nemour battuta a BakuL'Italia ha chiuso senza podi la seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica, la prova del massimo circuito internazionale itinerante ... oasport.it Coppa del Mondo di ginnastica artistica: Finiguerra e Barzasi in finale alla trave a BakuLe due azzurre superano le qualificazioni nella tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan e torneranno in pedana domenica 8 marzo per la finale. Eliminazioni invec ... sportface.it Slalom speciale maschile a Kranjska Gora per la Coppa del Mondo di sci alpino Italia al via con Vinatzer, Kastlunger, Sala, Saracco, Saccardi, Barbera e Canins. ritorno del limonese Edoardo Saracco, di nuovo tra i “grandi” a un anno dall’unica presen - facebook.com facebook Questa vittoria dell’Italrugby è paragonabile ai successi più grandi dello sport italiano. Abbiamo battuto i maestri, abbiamo battuto l’unica squadra europea capace di vincere la coppa del mondo, con chi ha inventato questo sport, il nostro sport. È successo dav x.com