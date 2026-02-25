Barella | Delusi ma usciti per un punto e un rigore al 90'

Barella critica la prestazione dell’Inter dopo aver pareggiato contro il BodøGlimt, spiegando che la squadra è delusa ma soddisfatta di aver portato a casa un punto grazie a un rigore al 90’. La causa principale del risultato è stata la mancanza di concretezza in attacco, che ha impedito di ottenere una vittoria più convincente. Barella evidenzia anche come la squadra abbia affrontato bene la partita, nonostante le difficoltà.

Al termine di un incontro combattuto tra l'Inter e il BodøGlimt, sono emersi commenti significativi da parte di Nicolò Barella, uno dei protagonisti del match. La discussione si è concentrata sugli aspetti tecnici e sulle emozioni vissute durante la sfida valida per la fase a gironi della Champions League. La squadra di Cristian Chivu ha mostrato una notevole reattività e compattezza, elementi evidenziati dal centrocampista, che sottolinea come queste caratteristiche siano fondamentali per ripartire con slancio nella competizione europea. Nonostante il rammarico per un risultato che complica la qualificazione, Barella ha spiegato come il gruppo abbia affrontato la partita con **determinazione e attenzione**, senza lasciare spazio a troppi errori.

