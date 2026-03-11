Decennale trionfo | gli eroi della Robur tornano

Sabato 14 marzo alle 21:00 il PalaRonchi di Saronno ospiterà un evento speciale dedicato al decimo anniversario della vittoria della Robur Basket nella Serie C Gold. La serata vedrà la partecipazione di ex giocatori, tifosi e staff che hanno contribuito a quel successo. L’occasione è stata organizzata per ricordare quel momento e coinvolgere la comunità sportiva locale.

Sabato 14 marzo, alle ore 21:00, il PalaRonchi di Saronno si trasformerà in un teatro di emozioni per celebrare il decimo anniversario della storica vittoria della Robur Basket nella Serie C Gold. La società ha convocato i protagonisti di quella stagione leggendaria, definita dagli appassionati come Gli Indimenticabili, per condividere con i tifosi un momento di festa durante la partita contro l'Oleggio Magic Basket. Questa celebrazione non è solo una ricorrenza sportiva, ma un punto di incontro tra passato e presente che rafforza il legame tra il club e la comunità locale. L'evento si inserisce in un contesto più ampio di vitalità del territorio saronnese, dove lo sport diventa motore di coesione sociale e identità collettiva.