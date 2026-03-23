La nota piattaforma di streaming TrillerTV è da tempo in difficili condizioni finanziarie, e molti appassionati che utilizzano il servizio si chiedono quanto ancora la piattaforma riuscirà a reggere il periodo complesso che sta affrontando. Sembrerebbe, però, che ci sia un barlume di speranza, in quanto pare che un nuovo personaggio abbia l’intenzione di farsi avanti per rilevare TrillerTV. Stando a quanto riferito da PWInsider, la società Orange Crush, con a capo il dirigente Adam Abdalla, starebbe raccogliendo fondi privati per provare ad acquistare l’entità che prima era nota come FITE e separarla dalla proprietà di TrillerTV. La mossa arriva in un periodo in cui la famosa piattaforma si trova in un periodo di forte difficoltà finanziaria, senza contare la crescente pressione fiscale e una grande incertezza per il futuro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TrillerTV: Un nuovo compratore si fa avanti per acquistare la piattaforma

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