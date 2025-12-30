Calciomercato Inter De Pieri verso la Serie C? Un nuovo Club si fa avanti e i nerazzurri valutano il prestito

L'esterno offensivo dell'Inter, De Pieri, potrebbe essere destinato a un trasferimento in Serie C. Un nuovo club si è fatto avanti, e i nerazzurri stanno considerando l'opzione del prestito. La situazione si sta evolvendo nel contesto del calciomercato, con possibili sviluppi che potrebbero favorire un rilancio lontano dalla Juventus Stabia. Si attendono aggiornamenti ufficiali per comprendere meglio le future tappe di De Pieri.

Inter News 24 Calciomercato Inter, De Pieri e un possibile rilancio lontano dalla Juve Stabia: l’esterno offensivo nerazzurro potrebbe ripartire dalla Serie C. Il futuro di Giacomo De Pieri potrebbe presto prendere una direzione diversa. Dopo una prima parte di stagione avara di soddisfazioni, con appena un gol segnato in sette presenze con la maglia della Juve Stabia, l’esterno offensivo di proprietà dell’ Inter è pronto a rimettersi in gioco. Secondo quanto riportato da TuttoC, la soluzione più concreta al momento porta alla Serie C. Non si tratterebbe però di un ritorno nell’Under 23 nerazzurra, bensì di una nuova esperienza lontano da Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, De Pieri verso la Serie C? Un nuovo Club si fa avanti e i nerazzurri valutano il prestito Leggi anche: Calciomercato Inter, Dumfries si opera: adesso i nerazzurri valutano alternative a destra! Le riflessioni della dirigenza puntano a questa ipotesi Leggi anche: Carboni Inter, le porte della titolarità chiuse al Genoa: ipotesi nuovo prestito a gennaio? Un club di Serie A si è già mosso! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Era il talento top della Primavera, De Pieri torna all’Inter: il piano tra U23 e nuovo prestito - L'esterno offensivo classe 2006 cambierà squadra a gennaio: sarà addio alla Juve Stabia, si cerca una nuova sistemazione ... msn.com

Novara, un nome per la fascia: Giacomo De Pieri piace - Dopo sei mesi complicati tra le fila della Juve Stabia, Giacomo De Pieri potrebbe rilanciarsi in Serie C. tuttoc.com

