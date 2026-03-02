Sabatini | Il discorso scudetto non è ancora archiviato La differenza tra Inter e Milan è ben rappresentata dai 10 punti

Sabatini ha commentato la corsa allo scudetto, sottolineando che la differenza tra Inter e Milan si quantifica in 10 punti. Ha parlato anche della situazione attuale del campionato, senza entrare in dettagli sui motivi delle posizioni in classifica. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate tramite il suo canale YouTube e riguardano principalmente la lotta per il titolo.