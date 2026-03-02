Sabatini | Il discorso scudetto non è ancora archiviato La differenza tra Inter e Milan è ben rappresentata dai 10 punti

Da internews24.com 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabatini ha commentato la corsa allo scudetto, sottolineando che la differenza tra Inter e Milan si quantifica in 10 punti. Ha parlato anche della situazione attuale del campionato, senza entrare in dettagli sui motivi delle posizioni in classifica. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate tramite il suo canale YouTube e riguardano principalmente la lotta per il titolo.

Calciomercato Inter LIVE: Pronto il rinnovo per Dimarco. Intano spuntano novità per Goretzka. Mercato Inter, dalla Germania arrivano novità per Goretzka: «Ecco quante possibilità ci sono che accetti i nerazzurri.» Solet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. Ed ora è crisi! Inter U23 Alcione Milano, finisce... 🔗 Leggi su Internews24.com

sabatini il discorso scudetto non 232 ancora archiviato la differenza tra inter e milan 232 ben rappresentata dai 10 punti
© Internews24.com - Sabatini: «Il discorso scudetto non è ancora archiviato. La differenza tra Inter e Milan è ben rappresentata dai 10 punti»

Leggi anche: Inter a + 10 sul Milan: ecco quanti punti mancano allo scudetto

Leggi anche: Chivu e Dimarco in vista di Milan-Inter: “Non è un match point, mancano ancora 33 punti per lo scudetto”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sabatini.

Discussioni sull' argomento Sabatini: Milan, discorso scudetto termina ufficialmente qui: speranze erano nella fantasia; Verona-Napoli, Sabatini: Gol fondamentale di Lukaku. Fallo netto su Buongiorno, errore grave.

Sabatini è certo: Milan sempre più in Champions, la differenza con l’Inter c’èNel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così di Cremonese-Milan. Il suo commento: Una volta si diceva corto muso, invece qui tecnicamente è un 2-0 a Cremona e ... milannews.it

Sabatini: Milan, discorso scudetto termina ufficialmente qui: speranze erano nella fantasiaSandro Sabatini, giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha commentato così la sconfitta del Milan contro il Parma ... msn.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.