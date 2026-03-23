Trento e Bolzano il referendum in diretta | exit poll e risultati dalle 15

Da xml2.corriere.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Alto Adige, dove l'affluenza alle 23 di domenica era del 30%, il comune con il tasso maggiore è Bronzolo: 49,93. Anche Bolzano ben sopra la media provinciale con il 47,11 Domenica, alle 23, il dato più alto di affluenza in Trentino lo ha fatto registrare il comune di Cimone: 60,69 per cento. Trento ha registrato il 55,11 attestandosi sopra la media provinciale (51,96) Nelle province autonome di Trento e Bolzano l'affluenza di domenica, secondo i dati del ministero dell'Interno, è del 41,39%. In Trentino ha votato il 51,96% degli aventi diritto al voto, in Alto Adige, invece, ha votato il 30% degli elettori. Si sono aperte le urne - oggi fino alle 15 - per il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale di riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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