Giappone per gli exit poll il partito della premier Takaichi verso la maggioranza alla Camera

Da ameve.eu 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Premier Sanae Takaichi si avvicina a ottenere una maggioranza schiacciante alla Camera dei Deputati, secondo i primi exit poll diffusi subito dopo la chiusura delle urne. La politica giapponese si prepara a una svolta importante, con Takaichi che sembra aver consolidato il suo potere e rafforzato la sua posizione. I risultati ufficiali sono attesi nelle prossime ore, ma il clima già si fa più deciso tra gli alleati e gli avversari.

Giappone: La Premier Takaichi Naviga Verso una Comoda Maggioranza. La scena politica giapponese si appresta a vivere ore di interpretazione e analisi, dopo la diffusione degli exit poll che proiettano una vittoria significativa per il partito della premier Sanae Takaichi. Gli indicatori preliminari, emersi nella giornata odierna, 8 febbraio 2026, suggeriscono un consolidamento del potere per la leader conservatrice, al suo primo vero test elettorale dopo l’ascesa alla carica. La coalizione di governo, formata dal suo partito e da Ishin, potrebbe raggiungere un risultato di circa 366 seggi parlamentari, un dato che, se confermato, garantirebbe una stabilità governativa finora incerta.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

