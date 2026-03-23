Tragedia a Porta Nolana: investite mentre attraversavano. Una scena devastante, consumata in pochi secondi. Due donne sono state travolte e uccise a Napoli, in corso Garibaldi, all’altezza di Porta Nolana. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime stavano attraversando la strada — probabilmente sulle strisce pedonali — quando una Mercedes lanciata ad alta velocità le ha centrate in pieno. Un impatto violentissimo, che non ha lasciato scampo. L’impatto fatale e la corsa contro le auto parcheggiate. Dopo aver investito le due donne, l’auto ha proseguito la sua corsa, terminando contro tre veicoli parcheggiati lungo la carreggiata. Il bilancio è drammatico: una donna è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Travolte e uccise sulle strisce: auto a tutta velocità semina morte a Napoli, fermato un 34enne

Articoli correlati

Leggi anche: Travolto sulle strisce al Tiburtino: muore un ragazzo di 18 anni. Indagini sulla velocità dell’auto

Monza: fuga su auto rubata, semina il panico, provoca incidente, arrestato 34ennePrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.

Altri aggiornamenti su Travolte e uccise sulle strisce auto a...

Temi più discussi: Travolta ed uccisa da un pirata della strada a Reggio Calabria; Tragedia a Roma: il freno a mano si guasta, l'auto travolge e uccide un 80enne; Angri, due indagati per la morte di Emiliana Natale, l'insegnante travolta e investita sulle strisce pedonali; Ello, 14enne in moto investe una donna di 47 anni: lei è grave.

Due donne travolte e uccise da un'auto a NapoliDue donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali quando una vettura che procedeva ad alta velocità le ha i ... ansa.it

Napoli, due donne travolte e uccise da un'autoDue donne sono state travolte e uccise da un'auto a Napoli, nella zona di Porta Nolana. Secondo alcune testimonianze, stavano attraversando la strada quando una vettura che procedeva ad alta velocità ... tg24.sky.it

Due donne travolte e uccise a Napoli, identificate le vittime https://nap.li/EiXb facebook

Crolla una parete di terreno a Stilo: auto travolte e intervento urgente dei Vigili del Fuoco – VIDEO x.com