Un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino. L’incidente è avvenuto sabato sera e ora gli agenti indagano sulla velocità dell’auto che lo ha investito. La strada è stata subito chiusa per i rilievi, mentre amici e familiari piangono la vittima.

Ancora una vittima della strada a Roma. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella serata di sabato dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino. L’incidente è avvenuto poco dopo le 21, in un tratto già noto per la sua pericolosità. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando la carreggiata quando è stato colpito da una city car diretta verso via dei Monti Tiburtini. L’impatto è stato violentissimo: il ragazzo è stato sbalzato per diversi metri. Nonostante l’immediato intervento dei soccorritori dell’ARES 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, per lui non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Travolto sulle strisce al Tiburtino: muore un ragazzo di 18 anni. Indagini sulla velocità dell’auto

Approfondimenti su Tiburtino Strisce

Un altro incidente mortale a Roma.

Un incidente tragico si è verificato nel Cagliaritano, dove un uomo di 91 anni è stato investito e ha perso la vita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tiburtino Strisce

Argomenti discussi: Roma, incidente al Tiburtino: 18enne investito e ucciso mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali. L'uomo alla guida dell'auto si è fermato a soccorrerlo; Incidente a Milano, bimbo travolto sulle strisce da un automobilista mentre attraversa con la mamma; Mirco, travolto dal conducente di un'auto e ucciso a 18 anni. Era a Roma per incontrare gli amici; Perugia, 16enne travolto sulle strisce pedonali: trasportato in ospedale.

Travolto sulle strisce al Tiburtino: muore un ragazzo di 18 anni. Indagini sulla velocità dell’autoAncora una vittima della strada a Roma. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella serata di sabato dopo essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Filippo Fiorentini, ... romadailynews.it

Roma, Mirco Garofano travolto e ucciso a 18 anni (sulle strisce) in zona Collatina. «Qui corrono come pazzi»«Non è possibile, non è possibile!», ripete disperato il trentaduenne romano al volante della Smart che sabato sera ha investito e ucciso il diciottenne Mirco Garofano ... ilmessaggero.it

Pedone investito sulle strisce pedonali a #Giugliano, in via Aniello Palumbo. Un uomo è stato travolto da un’utilitaria poco dopo le 18. Sul posto gli uomini del 118. Ancora non chiara la dinamica - facebook.com facebook

Perugia, minorenne travolto sulle strisce pedonali in via Settevalli: ferito grave x.com