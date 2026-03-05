Monza | fuga su auto rubata semina il panico provoca incidente arrestato 34enne

Un uomo di 34 anni ha rubato un'auto e, dopo aver forzato un semaforo rosso davanti a una volante, si è messo in fuga percorrendo le strade di Monza a velocità elevata. Durante la corsa ha causato un incidente e ha messo in pericolo altri automobilisti e pedoni. L’uomo è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine.

Movimentato arresto nella serata di martedì 3 marzo a Monza, dove gli agenti della Squadra. Ha forzato un semaforo rosso alla vista della Volante e si è lanciato in una.

Incidente in via San Severo: in fuga su un'auto rubata si schiantano sulle auto parcheggiateHanno rubato una Fiat 500 e durante la fuga sono finiti contro due auto in sosta: è successo intorno alle 19 di venerdì 12 dicembre in via San Severo...

