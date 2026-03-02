L’allarme di Confartigianato | Rischio di trasformare Torino e zone del Piemonte da ‘culla dell’automobile’ in territori fantasma

Confartigianato avverte che il settore automotive in Piemonte sta affrontando una crisi prolungata, con il rischio di mettere in grave difficoltà migliaia di piccole imprese. Gabriele Taricco, presidente di Meccanica e subfornitura, segnala come questa situazione possa portare alla sparizione di industrie storiche di Torino e delle aree circostanti, che sono tradizionalmente legate al settore automobilistico.

“La sofferenza dell’automotive colpisce duro anche le migliaia di microimprese, principalmente artigiane, che operano nell’indotto allargato” Sulla crisi del settore automotive interviene Gabriele Taricco, presidente Meccanica e sub fornitura di Confartigianato Imprese Piemonte: “Questo scenario di crisi prolungata rischia di dare il colpo di grazia per migliaia di piccole imprese e di trasformare Torino e varie zone del Piemonte da ‘culla dell’automobile’ in territori fantasma dove le auto vengono fatte altrove e non si è realizzata la necessaria riconversione verso altri modelli produttivi”.Confargianato segnala che la sofferenza... 🔗 Leggi su Torinotoday.it La chiusura del 120° anniversario dell'Aci al Museo dell'automobile di TorinoAutorità, rappresentanti delle Istituzioni, personalità della politica, esponenti di spicco del mondo automotive si sono dati appuntamento, oggi, al... Musei gratis a Torino e in Piemonte: la guida dei luoghi dell'arte da non perdere domenica 4 gennaioLa cultura riparte nel 2026 con un regalo per tutti: domenica 4 gennaio torna la "Domenica al Museo". Contenuti utili per approfondire Rischio di. Temi più discussi: PNRR e Comunità Energetiche, l’allarme di Confartigianato; Sardegna, gli artigiani lanciano l’allarme: mancano i lavoratori qualificati; CONFARTIGIANATO SARDEGNA-C.STAMPA-25-02-26-LAVORO – L’allarme degli artigiani sardi non si trova il 55% dei lavoratori qualificati richiesti; Signoroni lancia l’allarme contro le revisioni facili. Signoroni lancia l’allarme contro le revisioni faciliLA DENUNCIA Nel mirino del presidente del Consorzio Artigianato i «centri compiacenti» e quelli che chiudono un occhio promuovendo mezzi non idonei ... ilcittadino.it Confartigianato Veneto, rischio impennate costo energia per guerra in IranLe nostre imprese già oggi pagano l'energia elettrica 5,4 miliardi di euro in più all'anno rispetto alla media europea per i consumi inferiori a 2.000 MWh. (ANSA) ... ansa.it Poche piogge, ma c'è il rischio di forti raffiche di vento: le previsioni meteo di martedì 3 marzo -> https://tinyurl.com/t7fhrdre - facebook.com facebook Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni x.com