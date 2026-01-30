Trasformare le acque reflue in una risorsa per irrigare e pulire le città | la scommessa di Re-Water

A Milano, un progetto rivoluziona il modo di gestire le acque reflue. Invece di considerarle solo uno scarto, il nuovo sistema le trasforma in risorsa per irrigare i campi e pulire le strade. L’obiettivo è rendere il trattamento delle acque più sostenibile e sicuro, evitando sprechi e riducendo l’impatto ambientale. Ora si lavora per ridare vita a un liquido che prima si buttava via.

Rendere più sostenibile e sicuro il trattamento delle acque reflue, trasformando quello che oggi è soltanto un liquido di scarto in una risorsa da riutilizzare. È l'obiettivo di "Re-Water", progetto finanziato dall'Unione europea nell'ambito del programma Interreg Grecia-Italia, e primo della.

