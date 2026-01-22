Trapani altre 9 gare per i siciliani prima della sentenza | sembra Scherzi a Parte

Il caso Trapani, coinvolto in questioni disciplinari, prosegue con ulteriori appuntamenti prima della decisione definitiva. La Figc ha comunicato il rinvio della trattazione davanti al Tribunale Federale Nazionale, prevista originariamente per un’altra data, al 9 marzo 2026. Quattro anni di attesa per una sentenza che potrebbe influenzare il destino del club, mentre le gare si susseguono e il countdown verso la decisione finale continua.

Tempo di lettura: 3 minuti Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato a ridosso delle 14 uno scarno comunicato della Figc attraverso il quale veniva annunciato il rinvio della trattazione davanti al Tfn dall’ affaire Trapani al quale vengono contestate violazioni amministrative potenzialmente in grado di estromettere il club dal campionato (LEGGI QUI): “ Il Tribunale Federale Nazionale – si legge nella nota –, Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, vista la richiesta di rinvio formulata in udienza dalla difesa dei deferiti, rinvia la trattazione all’udienza del 9 marzo 2026, ore 10:30, in modalità videoconferenza, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Le altre di C, la scure del TFN sul Trapani: nuova pesante penalizzazione per i sicilianiIl Trapani riceve una nuova penalizzazione dal Tribunale Federale Nazionale, con un'ammenda di 6.

Alcuni abbonati hanno chiesto il rimborso degli abbonamenti a Trapani Shark. Questa, in sostanza, la risposta della Direzione Legale della Società: Sospensione delle partite: Il club conferma l'interruzione delle gare per la stagione 2025/2026. Responsabi - facebook.com facebook