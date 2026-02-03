Imprese green e lavoro | la Campania guida il Sud nella transizione ecologica

La Campania torna a essere al centro dell’attenzione sulla transizione ecologica. La regione si distingue nel Sud per aver promosso iniziative concrete con imprese green e programmi di educazione ambientale nelle scuole. La campagna Green Energy Revolution di Legambiente Campania coinvolge aziende della green economy, puntando a sensibilizzare i giovani e a spingere il territorio verso un futuro più sostenibile.

Torna Green Energy Revolution, la campagna di Legambiente Campania realizzata in collaborazione con le imprese della green economy, con percorsi di educazione ambientale ed energetica rivolti alle scuole della regione. L’iniziativa prevede visite guidate agli impianti, incontri e workshop in 16 scuole distribuite in tutte le province della Campania, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra innovazione ambientale e tecnologica come leva per accelerare la transizione ecologica. La quarta edizione del progetto è stata presentata a Napoli, presso l’ Istituto Sannino-De Cillis, alla presenza di Legambiente Campania e delle aziende partner.🔗 Leggi su Ildenaro.it

