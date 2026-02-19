Il governo ha approvato il decreto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Pnrr” il 29 gennaio, causando un’accelerazione nei lavori di attuazione del piano. La decisione mira a garantire che i progetti legati all’energia e all’economia circolare proseguano senza intoppi, in linea con le nuove direttive europee del novembre 2025. Tra le misure, ci sono fondi aggiuntivi per le infrastrutture sostenibili e incentivi per le imprese che investono in tecnologie verdi. La priorità rimane la transizione ecologica del paese.

Con l’approvazione in Consiglio dei ministri, lo scorso 29 gennaio, del decreto “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza”, il governo ha inteso favorire l’attuazione, senza affanni o ritardi, dei progetti e degli obiettivi del Pnrr così come modificati con la decisione del Consiglio Ue del 27 novembre 2025. Le modifiche, si legge in una nota, hanno riguardato 173 misure, tra investimenti e riforme, e “gran parte dei traguardiobiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano”, per un importo di 13 miliardi e mezzo di euro. Ha, inoltre, introdotto “interventi a sostegno di imprese, agricoltura e filiera agroalimentare, connettività digitale, infrastrutture idriche ed economia circolare, rafforzando il sostegno alle politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il Pnrr tra energia ed economia circolare per una transizione ecologica permanente

Leggi anche: Energia: Mattarella, 'autonomia strategica ed esigenze transizione ecologica'

"Stiamo distruggendo la nostra economia", Capezzone a Mattino 5 sulla transizione ecologica. Cosa ha detto...Daniele Capezzone ha affermato nel programma Mattino 5 che la transizione ecologica sta danneggiando l'economia italiana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.