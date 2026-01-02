Tragedia della solitudine in Barriera di Milano | trovato senza vita in casa un 80enne
Un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Maddalene 34, nel quartiere Barriera di Milano. La scoperta è avvenuta dopo alcuni giorni di silenzio e sospetti, evidenziando una triste realtà legata alla solitudine che colpisce molte persone anziane. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.
Dopo un silenzio lungo giorni, un presentimento e la più triste scoperta. È stato ritrovato senza vita nel suo appartamento, in via Maddalene 34 nel quartiere Barriera di Milano, un uomo di circa 80 anni. A lanciare l'allarme, non avendo più sue notizie, erano stati i vicini di casa. Tragedia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
