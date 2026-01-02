Tragedia della solitudine in Barriera di Milano | trovato senza vita in casa un 80enne

Un uomo di circa 80 anni è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Maddalene 34, nel quartiere Barriera di Milano. La scoperta è avvenuta dopo alcuni giorni di silenzio e sospetti, evidenziando una triste realtà legata alla solitudine che colpisce molte persone anziane. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

