Tragedia nel salernitano Carlo muore per una miocardite fulminante | aveva 17 anni

Una tragedia ha colpito il Golfo di Policastro: Carlo Nicolella, 17 anni di Torre Orsaia, è deceduto a causa di una miocardite fulminante. La notizia ha sconvolto la comunità locale, che si stringe nel dolore per la prematura perdita del giovane. Un episodio che sottolinea l’importanza di conoscere i sintomi e le precauzioni legate a questa grave condizione cardiaca.

Risveglio tragico per il Golfo di Policastro, raggiunto dalla notizia della prematura scomparsa di Carlo Nicolella, 17enne di Torre Orsaia, deceduto a causa di una miocardite fulminante. Il giovane frequentava il Liceo delle Scienze Umane e avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 2 febbraio.

