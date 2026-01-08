Carabiniere casertano muore mentre è in servizio | aveva 43 anni
Il brigadiere Domenico Castiello, di 43 anni, ha perso la vita mentre era in servizio a Caserta. La sua scomparsa rappresenta una perdita per le forze dell'ordine locali. La notizia è stata confermata dalle autorità, che esprimono cordoglio per la tragedia. La vicenda sottolinea l’impegno quotidiano dei militari al servizio della sicurezza pubblica.
Un carabiniere casertano ha perso la vita mentre era in servizio. Il brigadiere Domenico Castiello aveva 43 anni. Era in servizio in Piemonte, per la precisione a Racconigi, in provincia di Cuneo, quando, la sera del 5 gennaio, ha accusato un malore che è risultato fatale. Lascia la moglie e una. 🔗 Leggi su Casertanews.it
