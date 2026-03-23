Luceverde Roma dentro w i consueti spostamenti di queste ore sul Raccordo Anulare in particolare coda tratti in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino è La Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina qui anche a causa di un incidente incidente su via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare Ci sono code in uscita dalla città incidente anche su via Pontina in colonna meno all'altezza di Castel Romano verso Roma ti ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro Ci sono rallentamenti e code prosegue anche i lavori... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2026 ore 18:30

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Roma non è solo traffico. Roma è stata un circuito. Tra Caracalla, Monte Mario, le strade che oggi percorriamo senza pensarci… un tempo si correva davvero. Moto, velocità, storia. Ti sei mai chiesto cosa c’era prima delle nostre uscite della domenica Abbia facebook