Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità alle porte della capitale per incidente chiusa la Cassia bis Veientana all'altezza del Bivio per le rughe in direzione Viterbo uscita obbligatoria a Cesano inevitabili ripercussioni per il traffico difficoltà per incidente anche su via Aurelia la strada chiusa all'altezza del Bivio con la circonvallazione Aurelia in uscita della città ripercussioni in tutta l'area circostante è sempre per incidente incolonnamenti su via Flaminia da Saxa Rubra via di Grottarossa in direzione del centro ricordiamo poi lavori sulla Salaria dove all'altezza dell'aeroporto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 23-03-2026 ore 16:30

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