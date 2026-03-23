Traffico Lazio del 23-03-2026 ore 09 | 30

Da romadailynews.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luceverde Lazio trovati rallentamenti e code sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Nomentana Tiburtina Elis liquido tra le uscite dell'autostrada Roma Napoli e l'ardeatina in carreggiata per rallentamenti dalle uscite Trionfale Ottavia e orelia e nel settore opposto dalla Prenestina e lo svincolo Tiburtina sulla Roma L'Aquila Teramo dalle 5 di questa mattina è chiuso il casello di Castel Madama ma per uscire dall'autostrada per le provenienze da Teramo e L'Aquila per apertura intorno alle 18 di questo pomeriggio in provincia di Frosinone per lavori fino al prossimo 30 giugno sulla strada a scorrimento veloce Sora a Cassino dalle... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico lazio del 23 03 2026 ore 09 30
© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 23-03-2026 ore 09:30

Articoli correlati

Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per...

Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano...

Raf - Ora e per sempre (Official Video - Sanremo 2026)

Video Raf - Ora e per sempre (Official Video - Sanremo 2026)

Altri aggiornamenti su Traffico Lazio del

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 marzo 2026; Le strade chiuse a Roma domenica 15 marzo 2026; Strage sulle strade del Lazio: weekend nero con otto morti; DISCARICA DI APRILIA: RICORSI AL TAR CONTRO LA REGIONE LAZIO E DESTINI SEGNATI.

traffico lazio del traffico lazio del 23Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda tratti per ... romadailynews.it

traffico lazio del traffico lazio del 23Traffico Lazio del 22-03-2026 ore 17:30Luceverde Lazio Buonasera e buona domenica in corso rientri verso centri abitati della Regione in particolare alla volta di Roma Ci sono code di attesa al ... romadailynews.it

Trova facilmente notizie e video collegati.