Tracollo Volley Modena L’ottava sconfitta di fila

Il Tracollo Volley Modena ha subito la sua ottava sconfitta consecutiva, perdendo contro Clai Imola in tre set (23/25, 19/25, 23/25). La squadra, con giocatori come Fusco, Nonnati e Credi, continua a cercare miglioramenti in una stagione complessa. Una fase difficile che richiede analisi e impegno per superare il momento di difficoltà.

volley modena 0 clai imola 3 (2325 1925 2325) VOLLEY MODENA: Lancellotti, Fusco 15, Credi 6, Nonnati 8, Visentin 6, Guzin 1, Righi (L1), Dodi 2, Sazzi, Gerosa, n.e. Zironi; all.: Marone. CLAI IMOLA VOLLEY: Bulovic 10, Busolini 10, Foresi, Hoogers 15, Salvatori 5, Malik 11, Gambini (L1), Vecchi, Romano, n.e. Schena, Cavalli, Novello, Osana (L2); all.: Bendandi. Arbitri: Proietti Deborah (PG) – De Orchi (RM). Note: Durata set 27' 26' 23' per un totale di 86'. Modena 39 su 65 (B.S. 9, Vinc. 3, Muri 2, E.P. 12), Imola 51 su 75 (B.S. 11, Vinc, 4, Muro 7, E.P. 15). Quanto carbone nella calza della Befana del Volley Modena, che incamera la ottava sconfitta consecutiva, di cui ben sei per 0-3: le modenesi non vincono più da metà novembre, ed onestamente, continuando a giocare, e soprattutto sbagliare così, diventa difficile pensare che possano tornare presto a farlo, anche se l'arrivo di Kaplanska consentirà qualche cambio in più a Marone, soprattutto quando, come ieri, le schiacciatrici modenesi si dimostrano in serata negativa.

