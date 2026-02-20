Cagliari-Lazio Sarri vuole la settima di fila in trasferta senza ko | il pronostico

Maurizio Sarri punta a mantenere la serie positiva in trasferta, dopo aver vinto sei partite consecutive lontano da casa. La Lazio affronta Cagliari nella 26ª giornata di Serie A, cercando di evitare la sconfitta dopo la battuta d’arresto contro il Lecce, che si trova in zona salvezza. La squadra biancoceleste arriva in Sardegna determinata a dimostrare la sua forza anche lontano dall’Olimpico, con il tecnico che insiste sulla concentrazione e il gioco offensivo. La partita si preannuncia difficile per entrambe le formazioni.

Nella 26ª giornata di campionato i biancocelesti in trasferta in Sardegna dove brucia ancora la sconfitta con il Lecce in zona salvezza In attesa di giocarsi la doppia semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta, Sarri è atteso dalla trasferta di camponato in Sardegna dove vuole continuare la striscia di sei risultati positivi in tutte le competizioni lontano dall'Olimpico. Scopriamo pronostico e quote di Cagliari-Lazio in programma sabato 21 febbraio alle ore 20.45. La Lazio sta vivendo uno dei momenti più difficili della sua storia per la contestazione dei tifosi contro la società: abbandonata dal pubblico in casa, la squadra non può essere sostenuta neanche in trasferta a causa del blocco fino a fine stagione delle trasferte per i suoi sostenitori.🔗 Leggi su Gazzetta.it

