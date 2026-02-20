Quando il compagno beveva per lei cominciava l' incubo E spunta pure un sequestro

A Andalo, un giovane è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna, che aveva bevuto per lui. La donna ha subito una violenta aggressione che si è conclusa con un sequestro di bevande alcoliche e un intervento dei carabinieri. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si è trovata di fronte a un episodio di violenza domestica. L’uomo ora si trova in carcere a Trento, in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità.

Una storia drammatica di violenza domestica quella che arriva da Andalo e che ha portato la Procura di Trento a disporre un'ordinanza di custodia cautelare, finita con un arresto e con il trasporto in carcere I carabinieri fanno sapere anche un dettaglio inquietante, ovvero che oltre ai maltrattamenti è stato ravvisato, in un recente episodio, addirittura un caso di sequestro di persona. Elementi più che sufficienti per far scattare il protocollo del codice rosso.