Nel quartiere, ex Ponsi, si registrano situazioni di bivacchi e spaccio di droga. Ora, tra le strade del quartiere, è apparsa anche una segnaletica a terra che indica il punto di vendita illegale. La presenza di questa segnaletica è stata notata da residenti e passanti, evidenziando un fenomeno che si verifica apertamente nel quartiere.

Siamo al paradosso: adesso è pure comparsa la segnaletica a terra per indicare il punto dello spaccio. Quella scritta spray "coca - 0,5 a 30 euro", con tanto di freccia, ha comprensibilmente esasperato gli abitanti del quartiere Terminetto, nelle vicinanze dell’edificio Ponsi dismesso da anni e ormai rifugio di fortuna di tanti extracomunitari che lì dormono, si incontrano e, evidentemente, alimentano un giro di stupefacenti che a questo punto non è neppure troppo nascosto. Quella presenza di stranieri senza fissa dimora già da tempo viene mal digerita dai residenti, vittime di continui furti tra biciclette, motorini e, addirittura, piumoni e biancheria varia stesa sui balconi che viene rubata e probabilmente utilizzata per allestire giacigli per la notte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Ponsi, tra bivacchi e spaccio. Adesso spunta pure l’indicazione per chi vuole acquistare droga

Articoli correlati

Bivacchi e molestie. L’incubo condominiale. Denunciati in 15: tra loro pure un minoreUrla, bivacchi con consumi di alcolici, musica ad alto volume in ore notturne tale da impedire il riposo delle persone, contattori dell’energia...

Traffico internazionale di droga. Rete di spaccio pure a Grosseto. Usavano anche i criptofoniniGROSSETO Anche criptofonini e auto clonate perfettamente identiche ad altre, originali, sarebbero stati utilizzati da una presunta associazione...

Altri aggiornamenti su Ex Ponsi tra bivacchi e spaccio Adesso...

Argomenti discussi: Ex Ponsi, tra bivacchi e spaccio. Adesso spunta pure l’indicazione per chi vuole acquistare droga.

Bivacchi e rifiuti all’ex distributore: Adesso bastaRifiuti, bivacchi, disperati che dormono in giacigli di fortuna. Torna in primo piano il degrado dell’ex distributore di ... ilgiorno.it

Ex scalo merci discarica a cielo aperto: tra rifiuti, bivacchi e cancelli diveltiVIGEVANO. Ancora una volta l’area dell’ex scalo merci nei pressi della stazione ferroviaria finisce nell’occhio del ciclone per il degrado. Rifiuti di ogni tipo, tracce di bivacchi e pericolose aree ... laprovinciapavese.gelocal.it