Spagna la musica oltre il folklore | Manuel de Falla il compositore che trasformò l’identità di un Paese in un linguaggio universale

Quando si parla di musica spagnola prima del Novecento, si fatica a trovare un nome riconoscibile a livello internazionale. La scena musicale del tempo era ricca di interpreti e compositori, ma nessuno era riuscito a dare alla Spagna una voce forte e identificabile come hanno fatto altri paesi. Ora, con la riscoperta di Manuel de Falla, emerge un protagonista capace di trasformare l’identità musicale del Paese in un linguaggio universale.

Quando si parla di musica spagnola, prima del Novecento, il racconto è frammentario. Ci sono grandi interpreti, splendidi autori per pianoforte, ma manca una figura capace di dare alla Spagna una voce riconoscibile sulla scena internazionale, paragonabile a quella che Debussy ha dato alla Francia o Bartók all' Ungheria. Ebbene, questa figura è Manuel de Falla, nato a Cadice il 23 novembre 1876, centocinquant'anni fa. Celebrarlo oggi significa raccontare non solo un compositore, ma un'idea di cultura: come una tradizione può diventare linguaggio moderno senza trasformarsi in folklore di maniera.

