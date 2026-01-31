Il risveglio dell' Orso a Mompantero | la Valle di Susa celebra le sue radici tra folklore e gusto

Il paese di Mompantero si prepara a tornare protagonista con il tradizionale risveglio dell’Orso. Quest’anno, la comunità della Valle di Susa si riunisce ancora una volta per celebrare le radici tra folklore e gastronomia. Le strade si riempiono di musica, balli e specialità locali, mentre gli abitanti ricordano le storie antiche di questa festa che segna il passaggio tra l’inverno e la primavera. La manifestazione attira anche visitatori da fuori, curiosi di vivere un pezzo di tradizione piemontese.

Nei giorni più freddi dell'anno, in alcune località del Piemonte, non si perde occasione per fare festa celebrando le antiche feste della tradizione locale. La tradizione di "Fora l'Ours" Nel fine settimana dal 30 gennaio al 1° febbraio, il comune di Mompantero riabbraccia la suggestiva.

