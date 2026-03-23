Toyota C-HR+ l' elettrica che vuole piacere a tutti
Design elegante adatto alle famiglie e assetto solido per guidare tra le curve: il compromesso giusto è la versione Icon con motore da 224 Cv di potenza per 607 km di autonomia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Articoli correlati
Toyota C-HR+, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone versatile che convince – FOTO‹ › 1 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 2 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 3 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 4 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 5 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 6 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 7 / 9...
Toyota C-HR+, l’evoluzione della specieLa versione elettrica del C-Suv con autonomia fino a 607 km segna una svolta nella strategia multi-tecnologica del marchio Più di tutto.
Toyota C-HR+ All Electric Full Review & Drive
Contenuti e approfondimenti su Toyota C HR l'elettrica che vuole...
Temi più discussi: Toyota C-HR+: Non così pratica, ma promossa in spazio e guida; Toyota C?HR+, l’elettrico che convince: spazio, equilibrio e oltre 600 km di autonomia | Quattroruote.it; Toyota C-HR+, il nuovo SUV BEV dal design mozzafiato; Toyota rilancia. Ecco la C-HR+ il SUV pensato per l'Europa.
Toyota C-HR+ alla prova: il SUV/coupé elettrico sorprende davvero. Ecco come vaProva Toyota C-HR+: il SUV-coupé elettrico giapponese fino a 343 CV. Design sportivo, autonomia WLTP oltre 600 km e tecnologia evoluta ... motorbox.com
Nuova Toyota C-HR+: novità, specifiche tecniche, motori, prezzi della PLUSLa nuova Toyota C-HR+, caratteristiche, motori, trazione, batteria, autonomia e prezzo dell'auto elettrica Toyota SUV Coupé. newsauto.it
Il diciassettenne deceduto nello scontro tra la minicar che guidava e una Toyota condotta da un 53enne. Il comitato di quartiere Torrino-Mezzocammino vuole dedicargli il nuovo parco facebook
Toyota non è entrata nell’elettrico a piè pari, ma lo sta facendo con un passo alla volta, dopo aver incassato una valanga di critiche per essere il costruttore che a batteria ha insegnato a tutti il valore dell’ibrido. x.com