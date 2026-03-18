Toyota C-HR+ l’evoluzione della specie

Toyota presenta il nuovo C-HR+, un aggiornamento del modello che si distingue per dimensioni maggiori e un design più deciso. Il veicolo è più spazioso, più lungo e più silenzioso rispetto alle versioni precedenti, con un look più audace e grintoso. La vettura incorpora caratteristiche che la rendono più moderna e performante, confermando la volontà del costruttore di offrire un prodotto più completo.

La versione elettrica del C-Suv con autonomia fino a 607 km segna una svolta nella strategia multi-tecnologica del marchio Più di tutto. Piú spaziosa, più grintosa, più lunga, più audace, più silenziosa. È Toyota C-HR+, con quel ”+” che fa la differenza. Perchè adesso C-HR è elettrica e pur basandosi sull’ iconico modello Toyota C-HR che ha venduto oltre un milione di unità in Europa in due generazioni, aggiunge qualcosa in più alla strategia multi-tecnologica di Toyota.All’esterno si fa notare per il frontale senza griglia e il design hammer head distintivo di Toyota, il profilo da coupé, una linea filante di 4.530 mm di lunghezza che assicura una buona distanza tra sedute anteriori e posteriori e un bagagliaio spazioso che può arrivare a 416 litri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Toyota C-HR+, l’evoluzione della specie Articoli correlati Leggi anche: L’evoluzione mi fa specie! A Napoli il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital RecruitingNon più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione. Tutti gli aggiornamenti su Toyota C HR l'evoluzione della specie Temi più discussi: Toyota GR Yaris, c'è un teaser misterioso: cosa accadrà il 13 marzo?; Nuova Toyota Yaris, ecco le possibili novità del modello 2027: sarà anche elettrica; Toyota GR Yaris, debutta la Type 26: un inarrestabile demonio; Toyota C-HR Full Hybrid 2026: Prova, Consumi Reali e Difetti. Toyota C-HR+: stesso nome, anima completamente diversa. Ecco il nuovo SUV elettrico | Prova su stradaDopo la presentazione nell’ottobre 2025, il nuovo Suv elettrico di Toyota arriva ufficialmente sulle strade europee: ecco come va su strada ... automoto.it Toyota C-HR+, la prova del suv coupé elettrico: prezzo e allestimentiLa prova su strada del nuovo suv elettrico del marchio giapponese, che riprende le forme di uno dei modelli di maggior successo della casa automobilistica nipponica ma si differenzia comunque sotto di ... tg24.sky.it Toyota è sinonimo di auto affidabili, belle, durature e di qualità, ma con un modello attualmente in vendita ha toppato clamorosamente. https://auto.everyeye.it/notizie/toyota-flop-clamoroso-valore-sceso-75-000-20-000-euro-863990.htmlutm_medium=Soci - facebook.com facebook