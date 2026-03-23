Toscana colpo di coda dell' inverno | da giovedì freddo artico neve in collina e rischio gelate

Un'intensa perturbazione proveniente dal Nord Europa raggiungerà la regione tra mercoledì sera e giovedì. Temperature in picchiata, venti forti e neve possibile anche a quote basse. Weekend delle Palme freddo e instabile. L'anticiclone concede una breve tregua martedì, ma è solo una pausa. Da mercoledì sera una potente perturbazione di origine artica inizierà a fare sentire i propri effetti sull'Italia, portando sulla Toscana una fase di freddo tardivo che ricorderà più l'inverno che la primavera. Lo confermano i meteorologi di 3bmeteo.com, che parlano senza mezzi termini di «colpo di coda invernale». Le prime avvisaglie arriveranno nella serata di mercoledì, con i rovesci e i temporali sparsi che anticiperanno il peggioramento vero e proprio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Articoli correlati

Meteo, le previsioni della settimana: colpo di coda dell’inverno, da giovedì 26 marzo torna il freddo intensoLe previsioni meteo della settimana dal 23 al 29 marzo indicano da giovedì 26 marzo un crollo termico anche di 10 gradi su alcune zone a causa di...

Meteo | Colpo di coda dell'inverno, "Tornano freddo e rovesci, forte vento e neve a quote molto basse"Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa...

Una raccolta di contenuti su Toscana colpo di coda dell'inverno da...

Temi più discussi: Meteo Toscana, verso un colpo di coda dell'inverno? Le previsioni del Lamma; Il colpo di coda più inatteso in Italia: l’inverno torna a marzo con neve a quote collinari e crollo di 10 gradi in 48 ore; Colpo di coda dell’inverno, temperature giù e torna la neve: le previsioni meteo; Freddo polare, in Toscana torna l’inverno.

Freddo in agguato sull’Italia: da mercoledì arriva ciclone artico, crollo delle temperature anche in ToscanaColpo di coda dell'inverno sull'Italia. Il sole e le temperature miti di questi giorni hanno le ore contate. E' atteso dalla serata di mercoledì 25 marzo 2026, un ciclone artico che porterà un vero e ... firenzepost.it

Verso un colpo di coda dell’inverno: goccia fredda in agguato, torna la neveLe previsioni meteo del Consorzio Lamma. Settimana divisa in due fasi, da giovedì 26 marzo un deciso cambiamento. Temperature in calo, perturbazioni e maltempo: cosa si attendono gli esperti, se lo sc ... lanazione.it

Oggi Pisa, all'auditorium Rino Ricci, della Camera di Commercio Toscana -Nord, davanti a studentesse e studenti e insegnanti, abbiamo presentato Navigare Senza Paura, il libro scritto a quattro mani mio figlio, edito Ape Junior- Salani. Ho dialogato con la co facebook

Centro Italia avanti su obiettivi sociali dello sviluppo sostenibile. Rapporto ASviS su Toscana, Marche, Lazio, Umbria #ANSA x.com