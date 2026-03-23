Firenze, 23 marzo 2026 – L’affluenza della Toscana al referendum costituzionale sulla giustizia è tra le più alte d’Italia. E’ andato al voto il 66% degli aventi diritto. Una partecipazione molto alta anche rispetto alle ultime elezioni regionali. Quando l’affluenza definitiva fu al 47.73%. Il referendum insomma ha smosso gli elettori, li ha fatti uscire di casa e li ha portati ai seggi. Referendum, lo spoglio a Firenze e provincia. I dati in tempo reale Un ritorno alla partecipazione come non si vedeva da tempo. Certamente, il paragone è difficile, un’elezione regionale è profondamente diversa da un referendum. I risultati in diretta Ma la regressione dell’astensionismo resta comunque un segnale interessante in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, al referendum l’affluenza tra le più alte in Italia: va oltre il 66%

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