Giocattoli in circolo Un successo l’iniziativa di Sistema Ambiente

Un risultato che è andato ben oltre le aspettative e che ha confermato, ancora una volta, il grande cuore della comunità lucchese. La prima iniziativa del 2026 a scopo benefico promossa da Sistema Ambiente ha registrato una partecipazione straordinaria da parte dei cittadini, trasformandosi in un autentico successo di solidarietà. “Giocattoli in circolo” è il nome del progetto solidale ideato e realizzato per la prima volta dalla società, con l’obiettivo di raccogliere giocattoli usati in buono stato e donarli ai bambini di famiglie in difficoltà in occasione dell’Epifania. Un’iniziativa nuova per Sistema Ambiente, accolta con entusiasmo e grande generosità dai lucchesi, che hanno risposto in modo massiccio all’appello. 🔗 Leggi su Lanazione.it

