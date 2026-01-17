Piergiorgio Odifreddi commenta la situazione politica internazionale, sottolineando come la crescita del neoimperialismo abbia portato a una fase in cui la forza prevale sul diritto. Secondo il matematico, figure come Trump e il loro comportamento rappresentano un allontanamento dai principi democratici, mentre l’Occidente si prepara a nuove dinamiche di potere, con implicazioni che coinvolgono anche l’Italia e la sua posizione nel contesto globale.

Il matematico Piergiorgio Odifreddi: "Viviamo una nuova fase di neoimperialismo: la forza ha sostituito il diritto e l’Occidente si riarma oltre ogni logica. Trump? Incarna un potere che ignora regole e democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Piergiorgio Odifreddi: Trump come Hitler, sta instaurando un regime. Meloni è asservita agli USA.

