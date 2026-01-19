Il mare al centro prosegue con Piergiorgio Odifreddi protagonista de Il Mediterraneo mare matematico
“Il mare al centro” continua con Piergiorgio Odifreddi, che esplora il rapporto tra il Mediterraneo e la matematica. L’evento si svolge giovedì 22 gennaio alle 17 nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio, a Genova. La rassegna, ideata da Sergio Maifredi per Ports of Genoa, offre un’occasione di riflessione e approfondimento sul legame tra il mare e le discipline scientifiche.
Un viaggio nel mare della matematica, con punto nave sul Mediterraneo. "Il mare al centro", la rassegna ideata da Sergio Maifredi per Ports of Genoa – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, prosegue giovedì 22 gennaio, alle ore 17, nella Sala del Capitano di Palazzo San Giorgio.
