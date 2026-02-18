Aggiornato il piano triennale dei lavori pubblici | fari puntati su Galleria del Risorgimento e Mole

La Giunta di Ancona ha approvato oggi l’aggiornamento del piano triennale dei lavori pubblici, con particolare attenzione alla Galleria del Risorgimento e alla Mole. La decisione, proposta dall’assessore Stefano Tombolini, mira a rivedere le priorità e a garantire fondi più certi per i progetti. In particolare, si prevedono interventi di riqualificazione e miglioramento infrastrutturale per questi due siti storici, che rappresentano punti chiave della città. La modifica include anche una revisione delle coperture finanziarie, per assicurare l’avvio dei lavori nel 2026.

ANCONA - La Giunta ha approvato oggi, su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Stefano Tombolini, l'aggiornamento e la modifica dello schema del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale 2026, attraverso una proposta di deliberazione consiliare che ridefinisce coperture finanziarie e contenuti di interventi ritenuti prioritari. Tra le variazioni figura la manutenzione straordinaria della Galleria Risorgimento, finanziata con mutuo per 330 mila euro. L'aggiornamento recepisce la copertura finanziaria già definita nell'ambito della rimodulazione delle risorse destinate alla manutenzione della viabilità.