In Piemonte avanti il No con il 54, 53%. Il Sì si attesta sul 45,47% (1200 sezioni su 4790) 37% del campione, No al 53,9%, 46,1% No in vantaggio con il 53%, Sì al 47% (campione del 12%) In leggero vantaggio il No al referendum costituzionale sulla giustizia secondo l'Intention poll di Tecnè (copertura 64 per cento del campione) diffuso nel corso dello speciale Quarta Repubblica su Rete4.Secondo questo sondaggio, il No si colloca fra il 49 e il 53 per cento, il Sì fra il 47 e il 51 per cento. Il No tra il 49% e il 53%, il Sì tra il 47% e il 51%: è quanto emerge dal primo instant poll di Swg, con un campione di riferimento del 79%. L'instant poll di YouTrend per Sky Tg24 indica la prevalenza del No al referendum sulla riforma della giustizia, con una forchetta compresa tra il 49,5% e il 53,5%. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Torino, referendum in diretta: affluenza record in Piemonte (parziale) 64%. Seconda proiezione: No 53,9%, Sì 46,1% (37% del campione)

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