"Pronta per il voto. Ricordate: c'è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante ". Lo twitta su X la premier Giorgia Meloni, con una sua foto con la tessera elettorale. Hanno riaperto stamattina i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Referendum, ieri affluenza record in Italia (46%). Calabria al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%). Si vota fino alle 15. Meloni: "Partecipare è importante"

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