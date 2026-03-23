Referendum ieri affluenza record in Italia 46% Calabria al 36% Sicilia al 35% Messina al 37% Si vota fino alle 15 Meloni | Partecipare è importante

Da feedpress.me 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

"Pronta per il voto. Ricordate: c'è tempo fino alle 15 di oggi per recarsi al seggio. Partecipare è importante ". Lo twitta su X la premier Giorgia Meloni, con una sua foto con la tessera elettorale. Hanno riaperto stamattina i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Le urne saranno aperte fino alle 15, poi inizierà lo spoglio. Per votare è necessario presentarsi al seggio con un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale. Gli elettori con disabilità che non possono esercitare autonomamente il voto possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune. 🔗 Leggi su Feedpress.me

referendum ieri affluenza record in italia 46 calabria al 36 sicilia al 35 messina al 37 si vota fino alle 15 meloni partecipare 232 importante
© Feedpress.me - Referendum, ieri affluenza record in Italia (46%). Calabria al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%). Si vota fino alle 15. Meloni: "Partecipare è importante"

Articoli correlati

Referendum Giustizia, alle 23 affluenza record in Italia al 46%. Calabria quasi al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%). Si vota fino alle 15Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di...

Referendum Giustizia, alle 23 affluenza in Italia al 45%. Calabria quasi al 36%, Sicilia al 35% (Messina al 37%)Domenica dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15, si vota per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale «Norme in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Referendum ieri affluenza record in...

Temi più discussi: Referendum, boom di votanti: alle 23 l’affluenza è al 46%. Record al Nord, il Sud arranca; Referendum, l'Italia al voto. Affluenza boom: il 46% alle 23; Referendum giustizia: urne aperte fino alle 15. Affluenza oltre il 45%; Referendum giustizia, affluenza record.

referendum ieri affluenza recordReferendum Giustizia 2026, i risultati in diretta: seggi aperti, si vota fino alle 15. Affluenza record al 46%, chi vince tra il Sì e il No alla riformaIn diretta i risultati del Referendum sulla Giustizia 2026: seggi aperti fino alle 15 di oggi. L'affluenza alle urne ieri alle 23 è stata al 46%, un dato record per una consultazione elettorale di due ... fanpage.it

referendum ieri affluenza recordReferendum giustizia, la diretta e i risultati dalle 15. Affluenza record alle 23 di ieri: oltre il 46%Referendum Giustizia, la diretta. Hanno riaperto i seggi per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di ... ilmessaggero.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.