Sono sette gli articoli della Costituzione che verrebbero modificati da questa riforma, tre i punti chiave su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi: separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura - uno per i giudici e uno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Referendum giustizia, urne aperte per il secondo giorno fino alle 15, affluenza record al 46,1%, prima l’Emilia-Romagna col 53,7%

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