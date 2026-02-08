Premio per il bilancio sostenibile | Equilibrio tra conti e ambiente

Basiglio si aggiudica il premio per il bilancio sostenibile. La città ha presentato un rapporto chiaro e completo sulle attività che hanno migliorato il territorio. La gestione è stata trasparente e orientata a coinvolgere i cittadini, mostrando come le politiche ambientali si traducono in effetti concreti nella vita di tutti i giorni.

Basiglio vince il premio Report di sostenibilità. I risultati di gestione delle attività svolte per il territorio, raccontati alla cittadinanza in modo chiaro, completo ed efficace, mostrando l'impatto concreto delle politiche attuate sulla vita quotidiana della comunità, garantendo responsabilità e trasparenza e facilitando la comunicazione tra amministrazione e cittadini. È il Bilancio Pop del Comune di Basiglio, redatto in collaborazione con il Dipartimento di Management "Valter Cantino" dell' Università di Torino e considerato dall' Università di Pavia il migliore in Italia per qualità, chiarezza espositiva e capacità di coinvolgimento dei cittadini.

