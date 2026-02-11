Premio Flaiano poesia 2026 | quasi 100 autori partecipanti tra under 30 e over

Quasi cento autori, tra giovani e veterani, si sono iscritti alla quarta edizione del Premio Flaiano Poesia 2026. La partecipazione è stata alta, con 98 autori che hanno inviato le loro poesie. La competizione si conferma come uno degli appuntamenti più seguiti nel panorama poetico italiano.

Promosso e organizzato dai premi internazionali Flaiano e dal centro di poesia e altri linguaggi, questo concorso prevede due sezioni, over ed under 30, consentendo anche ai giovani di partecipare Giunto alla quarta edizione, il premio Flaiano poesia ha riscontrato una forte partecipazione, raggiugendo un numero di 98 autori. Anche quest'anno la giuria popolare composta da 100 giurati, di cui 50 selezionata tra studenti dei corsi di lettere all’università degli studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, selezionerà con il proprio voto i vincitori. Queste le parole del nuovo presidente il prof. Loretto Rafanelli: "La quarta edizione del Premio Flaiano Poesia, consolida la presenza di questa manifestazione nell’ambito letterario nazionale, contribuendo al momento di particolare vivacità dello scenario poetico italiano, contrassegnato da molteplici eventi (festival, letture, etc.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Premio Flaiano Poesia Esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano: tra i partecipanti anche un brindisino Esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano: tra gli partecipanti anche un brindisino La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Premio Flaiano Poesia Argomenti discussi: Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO. Premio Strega Poesia, L'Aquila si candida per la finale 2026La città dell'Aquila potrebbe ospitare la serata finale del Premio Strega Poesia 2026. L'ipotesi è stata lanciata durante la proclamazione della cinquina dei finalisti, ospitata al MAXXI L'Aquila. A ... ansa.it PUBBLICATO il bando per la 53esima edizione del premio Flaiano di narrativa, Anna Longoni è la nuova presidente I dettagli - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.