Tonfo della capolista della Serie A di basket Virtus Bologna nel derby con Reggio Emilia, che domina guidata da Barford e Caupain: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tonfo Bologna nel derby con Reggio Emilia: gli highlights

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