tonali possibile idea per il prossimo mercato del napoli

Anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis, in vista del prossimo mercato estivo, può entrare in corsa per il mediano del Newcastle Sandro Tonali, su cui c’è il forte interesse di molti club italiani e stranieri. “Quella dell’età media è ormai una ‘ossessione’ giusta per il Napoli che vuole ringiovanire la squadra senza però perdere di qualità. Anche per questo il profilo di Tonali – qualora rientrasse in Italia – è tra quelli che si valuterà se il centrocampo dovesse perdere i suoi pilastri”. Pontoni (TuttoUdinese) a SN: “I bianconeri senza gioco e mordente, manca tanto Zapata. Vi spiego come Colantuono ha preparato la gara. E sul mercato tra Napoli e Udinese. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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