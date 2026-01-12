Per l’estate il Napoli sogna Zaniolo | idea possibile

Il Napoli valuta diverse opportunità per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi emergenti c’è anche quello di Nicolò Zaniolo, calciatore con esperienza in Serie A e caratteristiche che potrebbero adattarsi al progetto partenopeo. La possibile trattativa rappresenta un’ipotesi concreta, ma ancora da definire, nel contesto delle strategie di mercato del club azzurro per il futuro.

Il Napoli continua a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato estivo e tra i nomi che circolano c’è anche quello di Nicolò Zaniolo. La dirigenza azzurra avrebbe fatto un primo passo per capire la situazione del giocatore, senza però entrare ancora in una trattativa vera e propria. Si tratta, al momento, di una valutazione . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

