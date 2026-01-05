Mercato Napoli spunta il possibile ritorno | l’idea di mercato è clamorosa
Il calciomercato del Napoli si sta muovendo con attenzione, concentrandosi su alcune questioni aperte. Tra queste, spicca la possibile cessione di Lorenzo Lucca, attaccante ex Udinese, che sembra essere vicino a lasciare il club già nella finestra di gennaio. La situazione rimane in evoluzione e richiede monitoraggio, mentre il club valuta le migliori soluzioni per rafforzare la rosa.
Il calciomercato del Napoli entra sempre più nel vivo. Nell’attacco partenopeo vanno risolte alcune questioni spinose, tra cui quella di Lorenzo Lucca, attaccante ex Udinese che appare sempre più in uscita già in questo mercato di gennaio. Nel frattempo si pensa anche al mercato in entrata, con l’idea di un possibile ritorno di Giacomo Raspadori, adesso all’Atletico Madrid. Raspadori torna in Serie A? Il Napoli ci pensa. Secondo quanto riporta da Gianluca Di Marzio, tra le squadre interessate a Giacomo Raspadori c’è anche il Napoli. Per lui ci sarebbe un clamoroso ritorno, dopo che l’attaccante ha lasciato i partenopei trasferendosi quest’estate all’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Mercato Inter, spunta una CLAMOROSA idea per i nerazzurri! E’ lui la scelta per il post Sommer: dall’Argentina non hanno dubbi
Leggi anche: Mercato Milan, spunta la clamorosa ipotesi di un ritorno a gennaio per Thiago Silva: il brasiliano si offre ma… Le ultime
Calciomercato Napoli, rebus Lang. E spunta Mario Gotze; ?? MERCATO. Per il Napoli spunta il nome di Mastantuono; C’è anche il nome di Gotze per il Napoli: le ultime sulla trattativa – Mattino; Calciomercato Napoli: Araujo e Chiesa come possibili sostituti di Lang. Spunta anche Gotze.
Calciomercato Napoli, Lang può partire: spunta il nome del possibile sostituto - Mercato Napoli, possibile svolta sugli esterni: Laurienté del Sassuolo può arrivare se parte Noa Lang. internapoli.it
Napoli, mercato invernale: spunta l’idea Mario Gotze - Il mercato invernale in casa Napoli potrebbe riservare non poche sorprese perché nuovi profili sono finiti nel mirino della dirigenza azzurra. dailynews24.it
CDM - Napoli, il ritorno di Lukaku è un "enigma", il club si muove sul mercato - Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sui possibili movimenti del Napoli a gennaio, con il mercato a saldo zero, anche in considerazione del posticipato rientro di Romelu Lukaku, centravanti degli a ... napolimagazine.com
Napoli e Juventus, sguardo al futuro: Prates nel mirino Il mercato guarda avanti e Napoli e Juventus lo fanno con attenzione. I due club italiani monitorano Kauã Prates, terzino sinistro classe 2008 del Cruzeiro, uno dei profili più interessanti emersi dal vivaio b - facebook.com facebook
#Napoli, #Conte: "Stiamo facendo cose importanti. Mercato, lasciamo stare. So che la richiesta nei miei confronti è altissima" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.