La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, non decadrà dal suo incarico. Per lei è stata confermata solo la sanzione da 40 mila euro. È questa la decisione contenuta nella sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, in merito alle presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale del 2024. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Emanuela Cugusi, si sono dunque pronunciati nel merito e sulle eccezioni sollevate dalle parti. Nello specifico, tra le 91 pagine della sentenza viene dichiarata l'invalidità della costituzione in giudizio del Collegio regionale di garanzia... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Todde non decade, la sentenza ribalta tutto e la salva. Resta sulla poltrona e la cava

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