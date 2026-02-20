Terremoto sui dazi | la sentenza della Corte Suprema su Trump ribalta tutto

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump ha infranto la legge federale imponendo dazi senza approvazione. La decisione arriva dopo che il governo aveva adottato misure unilaterali contro diversi paesi, colpendo anche aziende americane. La sentenza mette in discussione le modalità con cui il presidente aveva gestito le tariffe commerciali. La decisione potrebbe portare a cambiamenti nelle future politiche di dazi del governo. Ora si attende come reagiranno le parti coinvolte.

La Corte Suprema deli Stati Uniti ha stabilito che il presidente Donald Trump ha violato la legge federale quando ha imposto unilateralmente dazi ai partner commerciali degli Usa in tutto il mondo. La sentenza è stata votata con sei voti a favore e sei contrari. I giudici hanno stabilito che il presidente non aveva l'autorità, ai sensi di una legge sui poteri economici di emergenza del 1977 (la International Emergency Economic Powers Act, 91 Stat. 1626), di imporre una vasta gamma di dazi sulle importazioni di beni provenienti da quasi tutti i partner commerciali del Paese. Si prevede che la decisione avrà ampie ripercussioni sul commercio globale, sui consumatori, sulle aziende, sull'inflazione e sui consumatori.🔗 Leggi su Iltempo.it

