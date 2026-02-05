Una nuova sentenza cambia le regole sull’assegno di divorzio. Alcune decisioni giudiziarie recenti potrebbero mettere fine a certi assegni o modificarne l’importo. La notizia sta facendo discutere molti, perché potrebbe influenzare le future separazioni e le risposte dei tribunali. Per ora, non ci sono ancora dettagli precisi, ma la svolta sembra vicina.

Novità in arrivo per chi percepisce un assegno di divorzio, una sentenza potrà ribaltare e rivoluzionare tutto. La Corte di Cassazione ha stabilito che non può più essere considerato una «pensione a vita». Con la sentenza n. 1999 del 2026, la Suprema Corte ha chiarito che il sostegno economico all’ex coniuge spetta solo se esiste una reale disparità economica tra le parti o se chi lo richiede ha dato un contributo concreto durante il matrimonio. In passato, l’assegno di divorzio veniva spesso concesso quasi automaticamente, come se fosse un diritto a vita derivante dal matrimonio stesso, indipendentemente dalla situazione economica dei coniugi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Assegno di divorzio cambiano le regole, la sentenza che ribalta tutto

Approfondimenti su Assegno Divorzio

La Corte di Cassazione ha deciso di rivedere le regole sull’assegno di divorzio.

Il governo Meloni introduce nuove misure sulle pensioni, con restrizioni sulle finestre temporali e requisiti legati alle lauree.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

L’assegno divorzile dopo le sentenze della Cassazione

Ultime notizie su Assegno Divorzio

Argomenti discussi: Cassazione cambia le regole per l'assegno di divorzio: ora servono prove concrete; La Cassazione e il divorzio: così cambiano (ancora) le regole dell’assegno; L'assegno di divorzio non è una pensione a vita: cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione; Assegno di mantenimento, lo perdi se inizia a lavorare senza dirlo all’ex coniuge: nuova sentenza.

L'assegno di divorzio non è una pensione a vita: cosa cambia dopo la sentenza della CassazioneI giudici hanno stabilito che l’assegno non è dovuto se chi lo chiede è economicamente autosufficiente e non riesce a provare che la sua situazione finanziaria sia peggiorata a causa delle scelte fatt ... today.it

L’assegno di divorzio non sarà più automatico ma un diritto da dimostrare: cosa dice la CassazioneLa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1999 ridefinisce i criteri per l'assegno divorzile: non è più una rendita automatica legata allo status di ... fanpage.it

L’assegno di divorzio non è più un passaggio automatico dopo la fine di un matrimonio. Una recente decisione della Cassazione chiarisce che il diritto va dimostrato, valutando autonomia economica, contributo alla vita familiare e scelte condivise nel tempo. facebook

L’assegno di divorzio non sarà più automatico ma un diritto da dimostrare: cosa dice la Cassazione x.com