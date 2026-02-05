Assegno di divorzio cambiano le regole la sentenza che ribalta tutto
Una nuova sentenza cambia le regole sull’assegno di divorzio. Alcune decisioni giudiziarie recenti potrebbero mettere fine a certi assegni o modificarne l’importo. La notizia sta facendo discutere molti, perché potrebbe influenzare le future separazioni e le risposte dei tribunali. Per ora, non ci sono ancora dettagli precisi, ma la svolta sembra vicina.
Novità in arrivo per chi percepisce un assegno di divorzio, una sentenza potrà ribaltare e rivoluzionare tutto. La Corte di Cassazione ha stabilito che non può più essere considerato una «pensione a vita». Con la sentenza n. 1999 del 2026, la Suprema Corte ha chiarito che il sostegno economico all’ex coniuge spetta solo se esiste una reale disparità economica tra le parti o se chi lo richiede ha dato un contributo concreto durante il matrimonio. In passato, l’assegno di divorzio veniva spesso concesso quasi automaticamente, come se fosse un diritto a vita derivante dal matrimonio stesso, indipendentemente dalla situazione economica dei coniugi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
