Tiro a volo | Italia nel mirino la prima tappa di Coppa del Mondo a Tangeri

Un maxi-raduno per iniziare al meglio la stagione 2026. Il comparto del trap della nazionale italiana di tiro a volo sta vivendo infatti al Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (Perugia) un importante ritrovo, che si concluderà il prossimo 1° marzo. Il direttore tecnico della specialità, Marco Conti, ha scelto di far partecipare in maniera unitaria sia i tiratori della sezione dei “Probabili Olimpici (noti come Italia Team)” sia gli atleti della “Nazionale Azzurri”, senza dimenticare gli Juniores. Da Silvana Stanco a Daniele Resca passando per Alessia Iezzi, Sofia Littamè, Erica Sessa, Giovanni Pellielo, Mauro De Filippis e Massimo Fabbrizi a cui aggiungere tutti gli altri tiratori: “Questo raduno – ha spiegato Conti al sito FITAV – rappresenta il primo passo ufficiale della nuova stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche:

Tiro a volo, grande Italia a Doha! Tutti gli azzurri centrano l’ultimo atto nella Finale di Coppa del Mondo

Tiro a volo, un’altra medaglia per la sammarinese. Coppa del mondo, Perilli conquista l’argento in Qatar

Temi più discussi: Da 6 marzo al 19 giugno 2026 torna il campionato nazionale di tiro a volo Beretta Excellence.; Torna il circuito Beretta excellence; Vincenzo Triscari da Naso conquista il mondiale a squadre di tiro al volo di Melbourne; È stato demolito l'ex tiro a volo di Milano.

Tiro a volo. Primo raduno tecnico per gli Azzurri del TrapCon il primo raduno tecnico si apre ufficialmente la stagione agonistica della Fossa Olimpica Azzurra. Da ieri e fino a domenica 1 marzo, il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana (PG) ospiterà l’Itali ... cacciapassione.com

Tiro a volo, Mondiale Fossa Universale a Melbourne: Italia due ori e tre argenti, Coppiello e Cito protagonistiAl Melbourne Gun Club il 44° Campionato del Mondo di tiro a volo di Fossa Universale si chiude con una spedizione azzurra da incorniciare: oro individuale per C ... sportface.it

FITAV -... - FITAV - Federazione Italiana Tiro a Volo - facebook.com facebook

10’ OCCASIONE INTER! Clamorosa chance per Luis Henrique, tiro al volo e doppia deviazione e salvataggio miracoloso di Falcone sulla linea #LecceInter 0-0 #SerieA #ForzaInter x.com