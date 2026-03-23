Ti muovi? Ci fai rallentare Rider preso a bastonate da un collega | la denuncia del sindacato

Ad essere aggredito un 40enne. Filt Cgil: "La vittima è stata accusata di non sbrigarsi a ritirare l’ordine" Un rider è stato colpito a bastonate da un collega. La vittima sarebbe stata accusata di non sbrigarsi a ritirare un ordine, rallentando il servizio. Un'aggressione brutale che si è consumata nel quadrante di Casal Brunori davanti a un fast food. I fatti, sono accaduti sabato 21 marzo poco alle 21:40 e sono stati denunciati dalla Filt Cgil di Roma e Lazio. Un 40enne italiano, che lavora per un'azienda del food delivery, era in fila nell'attesa del proprio ordine da consegnare a domicilio. A un certo punto, si presenta un rider di un'altra azienda ma che si occupa dello stesso comparto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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